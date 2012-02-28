У Харкові під час пожежі загинула людина

Харків. 28 лютого. УНІАН. У Харкові під час пожежі в 5-поверховому житловому будинку одна людина загинула, понад 30 осіб були евакуйовані.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Головному управлінні МНС України в Харківській області, пожежа в одному з багатоквартирних житлових будинків на вулиці Івана Каркача сталася сьогодні близько 7:40.

В одній із квартир на 1-му поверсі будинку горіли домашні речі та меблі на площі близько 25 кв. м. Їдкий дим розповсюдився по всьому під’їзду, мешканці 1-го поверху опинилися відрізаними від шляхів евакуації.

На місці пожежі працювали 6 підрозділів МНС. Усього рятувальники евакуювали 31 особу, з них 6 дітей. У тому числі двох дітей 2009 року народження пожежники евакуювали з 4-го поверху за допомогою автодрабини.

Загоряння було ліквідоване о 8:15. На місці пожежі рятувальники виявили тіло господаря квартири, чоловіка 1947 року народження.