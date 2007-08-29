На День міста пішло 260 тис. грн.

Харків. 29 серпня. УНІАН. На святкування Дня Харкова цього року було витрачено 260 тис. грн. бюджетних коштів.

Про це повідомила на прес-конференції начальник міського управління культури Світлана БАБИЦЬКА.

За її словами, найближчим часом на ТРК «Україна» буде показана телевізійна версія святкування Дня Харкова на площі Свободи. Також вона повідомила, що більшу частину витрат з проведення концерту взяли на себе спонсори свята.

З міського бюджету, повідомила С. БАБИЦЬКА, на всі святкові заходи, які відбулися в місті 23 серпня, було витрачено 260 тис. грн.

Вона також поінформувала, що у жовтні управління культури готує проведення гала-концерту харківських виконавців та колективів. Він також відбудеться на площі Свободи.