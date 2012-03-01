Проект Євро-2012 активізував будівельну галузь в Харківській області

Харків. 1 березня. УНІАН. Масштаби реалізації проекту «Євро-2012» дозволили активізувати будівельну галузь в Харківській області.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це заявив сьогодні в ході підсумкового звіту перед депутатами Харківської обласної ради голова облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

Загалом підприємствами області виконано робіт на суму понад 3,8 млрд. грн - це 4 місце серед регіонів України, повідомив під час пленарного засідання XI сесії облради голова ОДА.

«Приріст суми виконаних робіт до 2010 року може здатися невеликим - 2,5%, але я хочу звернути увагу, що для оцінки масштабів вкладу Харківської області в загальні обсяги будівельних робіт по країні необхідно дивитися на абсолютні показники. Один відсоток зростання обсягів будівельних робіт у Харківській області становить 37 млн. грн. Приріст у 2,5% відповідає сумі 93 млн. грн. Для порівняння, один відсоток зростання, наприклад, у Волинській області - це всього лише 5 млн. грн. Відповідно, їхній приріст в 23% становить трохи більше 100 млн. грн. Абсолютні цифри порівнювані, але за темпами Волинь перебуває на 3-му місці, а Харківщина - на 17-му», - зазначив губернатор.

Також, за словами Михайла Добкіна, значно - більш ніж на третину - збільшили обсяги робіт підприємства, які займаються будівництвом місцевих трубопроводів, ліній зв`язку та енергопостачання.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у своєму звіті на сесії облради М.ДОБКІН заявив, що Харківська область виконала основний обсяг робіт з підготовки об`єктів Євро-2012. За його даними, загальний обсяг інвестицій у підготовку регіону до проведення Євро-2012 за рахунок усіх джерел фінансування в 2011 році досяг 5,9 млрд. грн. – майже втричі більше, ніж у 2010 році.