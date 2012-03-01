Луганська Батьківщина встановила біля Качанівської колонії свій пост

Харків. 1 березня. УНІАН. Активісти Луганської обласної організації «Батьківщини» розпочали чергування біля Качанівської виправної колонії в Харкові, де відбуває покарання екс-прем`єр міністр України, лідер партії Юлія ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Луганської обласної організації партії «ВО «Батьківщина».

Під стінами Качанівської колонії сьогодні знаходилися активісти Сватівської, Троїцької та Луганської організацій «Батьківщини».

Разом з партійцями підтримати Ю.ТИМОШЕНКО приїхав також народний депутат України з фракції «БЮТ-Батьківщина» Олександр СТЕШЕНКО, який представляє Луганську область у Верховній Раді.

Чергувати біля Качанівської колонії будуть по черзі члени кожного партійного осередку «Батьківщини» в Луганській області.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого учасники звітно-виборної конференції Луганської обласної організації ВО «Батьківщина» ухвалили рішення 1 березня відкрити пост №1 біля Качанівської колонії в Харкові і протягом тижня проводити вахту «Свободу Юлії Тимошенко!».