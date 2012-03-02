У Харкові відкрито перинатальний центр

Харків. 2 березня. УНІАН. У Харкові в рамках реалізації національного проекту «Нове життя – нова якість охорони материнства та дитинства» відкрито регіональний перинатальний центр третього рівня.

Як передає кореспондент УНІАН, у відкритті центру взяли участь перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА, голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, перший заступник міністра охорони здоров’я України Раїса МОЇСЕЄНКО.

Перинатальний центр відкрито на базі лікувального та учбово-діагностичного корпусу обласної клінічної лікарні.

Для проведення робіт з реконструкції та переоснащення регіонального перинатального центру використано більш як 41,5 млн. грн., у тому числі з державного бюджету – 35 млн. грн., обласного бюджету – майже 2,5 млн. грн., Фонду Віктора Пінчука – 4 млн. грн.

Як окремі підрозділи у перинатальному центрі створені відділення інтенсивної терапії для вагітних, роділь та породіль, відділення інтенсивної терапії новонароджених, жіноча консультація, пологове відділення з індивідуальними пологовими залами та операційними, відділення постнатального догляду та реабілітації новонароджених з ліжками для виходжування недоношених.

Відділення інтенсивної терапії новонароджених дооснащено медичним обладнанням та апаратурою за рахунок Фонду Віктора Пінчука.

Загальна кількість ліжок у регіональному перинатальному центрі – 140, у тому числі 90 акушерських та 30 гінекологічних.

Як повідомляв УНІАН, в рамках проекту «Нове життя - нова якість охорони материнства та дитинства» до 2014 року планується відкрити перинатальні центри в усіх областях України, а також в Києві та Севастополі. Зокрема, у столиці вже відкрито один центр, передбачається відкриття ще двох.