У новому парламенті буде об`єднання ”За Харків”

Харків. 31 серпня. УНІАН. Після виборів у новому парламенті планується створити міжфракційне об’єднання «За Харків». Про це повідомив на брифінгу депутат Верховної Ради 5-го скликання, керівник харківського виборчого штабу БЮТ Олександр ФЕЛЬДМАН.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «до об’єднання увійдуть будь-які депутати, незалежно від їхньої партійної приналежності, і ми будемо робити правильне, не соромлячись цього слова, лобі, красиве лобі, і ми будемо лобіювати інтереси рідного міста». «Ми будемо займатися кожен своїм, але у нас буде час і буде завдання займатися конкретно своїм улюбленим містом, звідки ми всі і отримали підтримку виборців», - додав він.

О.ФЕЛЬДМАН повідомив, що харківський БЮТ запропонував і заручився підтримкою Юлії ТИМОШЕНКО, щоб при прем’єр-міністрі України був утворений орган, група людей, які будуть блокувати якісь негативні тенденції чи розпорядження і лобіюватимуть інтереси конкретного регіону.

За його словами, це будуть конкретні дії, «завдяки яким ми сприятимемо розв’язанню багатьох проблем конкретного регіону, шукатимемо кошти під конкретні харківські проекти, сприятимемо прийняттю спеціальних законів щодо захисту і розвитку Харкова». Зокрема, сказав О.ФЕЛЬДМАН, "ми працюємо над формуванням іноваційно-привабливої програми розвитку Харкова, до якої будуть залучені найвідоміші науковці країни".

За його словами, цей процес очолить депутат Харківської міської ради Олена СТРОНОВА. «Ми підкріпимо цей процес законотворчою діяльністю, і сподіваємося на підтримку людей, які при прем’єр-міністрі працюватимуть у цьому напрямку і надаватимуть всебічної допомоги», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.