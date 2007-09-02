Лідери «НУ-НС»: гімн України – не перекричати

Харків. 2 вересня. УНІАН. Лідери виборчого блоку «Наша Україна-Народна самооборона» сьогодні на Майдані Свободи у Харкові за участю співака Олександра ПОНОМАРЬОВА виконали разом зі своїми багатотисячними прихильниками гімн «Ще не вмерла Україна».

Як передає кореспондент УНІАН, у мітингу взяли участь В’ячеслав КИРИЛЕНКО, Анатолій ГРИЦЕНКО, Юрій ЛУЦЕНКО та їхні соратники.

У своїх виступах оратори гостро розкритикували нинішню виконавчу владу, яка, на їхню думку, занадто мало робить для поліпшення життя українців.

Говорячи про військову сферу, міністр оборони України А.ГРИЦЕНКО запевнив, що у військовому відомстві програма Віктора ЮЩЕНКА «10 кроків назустріч людям» «виконана на 100 відсотків»: з Іраку повернуто солдатів, скорочено до 12 місяців строкову службу в армії, суттєво зросло грошове забезпечення військовослужбовців, армія є найбільш безпечним середовищем і є боєздатною.

Оратори закликали харків’ян активно вийти на дострокові вибори, які, за словами В.КИРИЛЕНКА, стануть своєрідним «судом над усіма політиками».

Одним із перших кроків, які зробить опозиція, він назвав прийняття закону про скасування депутатської недоторканості, пільг та привілеїв чиновників, щоб «Верховна рада ніколи не була притоном, де ховаються нечисті на руку люди».

В.КИРИЛЕНКО підкреслив, що під зверненням про скасування депутатської недоторканості вже підписалося щонайменше один мільйон людей.

Він скритикував прагнення представників коаліції провести засідання «нелегальних депутатів», висловив переконання, що після виборів буде створено «новий уряд без ЯНУКОВИЧА», а також заявив, що головним завданням демократичних сил є «закріпити цінності, які народ проголосив під час помаранчевої революції». Утвердження її завоювань, на думку В.КИРИЛЕНКА, виведе український народ на шлях економічного та соціального піднесення.

Мітинг, який намагалися перекричати близько трьох тисяч прихильників Партії регіонів, пройшов без ексцесів.