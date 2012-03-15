У Харкові вантажівка наїхала на школярку

Харків. 15 березня. УНІАН. У Харкові вантажний автомобіль «МАЗ» насмерть задавив школярку.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Управління ДАІ Головного управління МВС України в Харківській області.

ДТП сталася 14 березня близько 8:20 на дорозі всередині двору одного з будинків по вулиці Героїв Праці. 58-річний водій автомобіля «МАЗ» скоїв наїзд на 15-річну дівчину, що перетинала проїжджу частину.

Внаслідок ДТП від отриманих тілесних ушкоджень вона померла на місці. Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються правоохоронними органами.