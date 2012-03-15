ДТП в Чугуївському районі: загинула жінка
11:25, 15 березня 2012Харьків
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Зіткнулися автобус і вантажівка
Харків. 15 березня. УНІАН. На Харківщині внаслідок зіткнення рейсового пасажирського автобусу з вантажним автомобілем одна людина загинула, ще четверо постраждали.
Як повідомили кореспондентові УНІАН у міліції, аварія сталася сьогодні близько 7:00 в селі Коробочкине Чугуївського району.
У Центральній районній лікарні Чугуєва кореспондентові УНІАН підтвердили те, що одна з по постраждалих, жінка похилого віку, померла в лікарні. Інші постраждалі залишаються у відділенні травматології.
Як стало відомо кореспондентові УНІАН, у ДТП потрапив пасажирський автобус, який виконував рейс Чугуїв – Коробочкине. Автобус під час руху зачепило причепом вантажного автомобіля, який їхав у зустрічному напрямку.
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