Фельдман: у Харкові будуть незалежні ЗМІ

Народний депутат України V скликання, керівник обласного виборчого штабу БЮТ Олександр Фельдман вважає, що ставлення харківської влади до журналістів і незалежних експертів - це ганьба багатомільйонного міста.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі народного депутата, останній приклад хамського ставлення до свободи слова та свободи думок, за словами О.Фельдмана, це історія з відомим журналістом Зурабом Аласанією, якого міська влада Харкова намагаються сумнівними методами зняти з роботи.

О.Фельдман вважає, що у Харкові склалася така ситуація, при якій міській владі не потрібна незалежна преса та об`єктивна журналістика. Керівництву міста, щоб урятувати безповоротно втрачений рейтинг і довіру жителів міста, потрібні ті, хто буде виконувати замовлення влади, займатися «чорним піаром» і цинічно брехати харків`янам. Тих, хто готовий це робити - лічені одиниці, і всі вони вже працевлаштовані місцевою владою, зазначає О.Фельдман.

За його словами, після того як нинішня міська влада буде відправлена у відставку, принципові та об`єктивні журналісти повинні одержати можливість створити сильні незалежні громадські ЗМІ у Харкові.

«Місту потрібно чесне громадське телебачення та об`єктивна комунальна преса, які будуть підзвітні міській громаді, а не жменьці корумпованих чиновників. Ми обов`язково створимо незалежні громадські ЗМІ у місті і внесемо відповідний розділ у новий текст Статут міської громади Харкова. Гадаю, що такий незалежний інформаційний центр міг би очолити Зураб Аласанія, як один із найкращих журналістів в Україні», - заявив О.Фельдман.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно керівник харківського обласного державного телебачення Зураб Аласанія заявив про те, що відчуває великий тиск з боку влади Харкова, а з Києва вже отримав пропозицію добровільно піти зі своєї посади.