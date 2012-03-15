Металіст виходить у 1/4 Ліги Європи

Харків. 15 березня. УНІАН. Харківський Металіст виграє у грецького Олімпіакоса і вперше в своїй історії виходить у 1/4 фіналу Ліги Європи.

Пропустивши гол на 15-й хвилині, команда Мирона МАРКЕВИЧА протримала вболівальників у напрузі аж до 81-ї та 86-ї хвилин, коли забили Вільягра і Девіч (з нереалізованим на 78-й хвилині пенальті).





На знімках: (угорі) Металіст забиває гол у ворота Олімпіакоса у матчі-відповіді, 15 березня;

(внизу) гравці Металіста в одному з матчів Ліги Європи (архів), фото Андрія КРАВЧЕНКА