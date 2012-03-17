Ярославський вірив, що «все вийде»

Харків. 17 березня. УНІАН. Президент ФК «Металіст» Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ був упевнений у тому, що його клуб здолає грецього «Олімпіакоса» і вийде в наступну фазу змагань Ліги Європи.

Як повідомляє прес-служба «Металіста», про це він сказав у флеш-інтерв’ю одразу після завершення матчу-відповіді 1/8 фіналу ЛЄ у Греції.

У вас ще залишилися сили, голос після матчу?

Ні, нічого не залишилося ні голосу, ні сил. Зате є радість.

Важко далася перемога?

Рахунок на табло, і ми в 1/4 фіналу такого турніру. Усе інше вже не важливо. Хочу подякувати всій Україні, всім уболівальникам, особливо харківським, які нас сьогодні підтримували і вірили в нас до кінця. Я вірив, що все у нас вийде. Спасибі Маркевичу і всім, хто нас підтримує.

Тиск сьогодні був великий на трибунах...

У цьому і виявляється чоловічий характер. Тиск є на всіх і завжди. Не всі його витримують, але «Металіст» витримує. Будь-який тиск.

Кого б ви хотіли бачити в наступних суперників?

Команду, яку ми пройдемо. Це основне.

Ліга Європи зараз стає пріоритетнішою для вас, ніж чемпіонат України?

Ні. Ми повинні вигравати у кожній грі.

Але так не буває...

Так, так не буває, але для того, щоб стати чемпіонами, треба вигравати.

Будете ставити перед командою завдання виграти Лігу Європи?

Ні, що ви. Я ставлю завдання виграти наступну гру. Це основне, бо якщо ставити завдання в Лігу Європи - футболісти розслабляться в чемпіонаті. А як тоді потрапити в Лігу Чемпіонів або Лігу Європи, якщо не вигравати чемпіонат? Треба виходити на поле і перемагати.

Головний тренер ФК «Металіст» Мирон Маркевич:

Були моменти у нас, і треба було їх реалізовувати. Було б напевно спокійніше. Але так до останніх хвилин було трохи моторошно.

Уболівальники «Олімпіакоса» сьогодні здивували?

Добре, що вчасно заспокоїлися, тому що перші хвилини у нас були досить тривожні. І м`яч пропустили, і в штангу нашу влучили. У другому таймі зіграли вже краще

Девіч - герой зустрічі, але, в той же час, незабитий пенальті...

У нього пару раз проходив цей номер. Мабуть, відстежили, як він пробиває пенальті, напевно, треба бути більш уважним. З іншого боку, це дуже непросто - бити такий пенальті. Краще впевненіше, з удару в кут. Добре, що він вирішив результат матчу.

У вас сьогодні була задумка всі сили вичавити із суперника у першому таймі, а потім вже братися за справу?

Так, ми думали про це. Ми на зборах працювали над цим і сьогодні вирішили згадати Емірати. Хотілося в першому таймі наситити середину, а в другому таймі випустити свіжого Девіча, тим більше, що він краще виходить на заміну.

Ви практично не були присутні в технічній зоні під час матчу...

Так, я бачив, що хлопці нервуються на полі, а якщо б я ще став нервуватися і демонструвати це футболістам - нічого б доброго з цього не вийшло. Тому я сів спокійно і став дивитися за грою.

Ви знаєте вже можливих суперників?

Так, звичайно.

З ким би ви хотіли зіграти?

На жаль, «Манчестер Юнайтед» вилетів (сміється). Існує багато варіантів, але гадати не буду. Хто випаде, з тим і будемо грати.

Захисник «Металіста» Сергій Пшеничних:

Багато моментів упустили в сьогоднішньому матчі, і пенальті і штанги...

Так, дійсно моментів багато ми не реалізували. У багатьох, напевно, в голову закралася думка, що вже все - матч закінчився. Уже під кінець гри ми змогли забити. «Металіст» грав до кінця, і моменти ще були.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА