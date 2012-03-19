В Харківській області на 11% зросло промислове виробництво

Харків. 19 березня. УНІАН. У Харківській області в січні-лютому 2012 р. порівняно з аналогічним періодом попереднього року випуск промислової продукції збільшився на 10,9%.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Головному управлінні статистики в Харківській області, зокрема у виробництві та розподілі електроенергії, газу і води обсяги продукції збільшилися на 44,3%, у добувній промисловості - на 1,1%, у переробній промисловості - на 2,5%.

На 0,3-13% збільшилися обсяги виробництва в машинобудуванні, виробництві продуктів харчування, напоїв та тютюнових виробів, обробці деревини та виробництві виробів з неї (окрім меблів), виробництві коксу і продуктів нафтопереробки, металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів.

При цьому на 1-19% скоротилося промвиробницство у виробництві іншої неметалічної мінеральної продукції, целюлозно-паперовому виробництві, видавничій діяльності, легкій промисловості, хімічній та нафтохімічній промисловості.