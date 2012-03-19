На Харківщині на виборах сільських голів перемогли представники Партії регіонів

Харків. 19 березня. УНІАН. На Харківщині в проміжних виборах сільських і селищних голів, які пройшли 18 березня, перемогли кандидати від Партії регіонів.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі Харківської обласної організації Партії Регіонів.

Так, головою Кулиничівської селищної ради обрано кандидата від Партії Регіонів Дмитра КУЛЬБАКА, який набрав 68% голосів виборців. Кандидат від ВО «Свобода» набрав 2,8%, від БЮТ – 2,4% голосів.

Головою Задонецької сільської ради обрано кандидата від Партії регіонів Ганну ШЕВЧЕНКО, яка набрала 75% голосів виборців. Кандидат від партії «Фронт змін» набрав 12,8% голосів виборців, кандидат він Комуністичної партії України – 9,7%, від політичної партії ВО «Свобода» - 1,4% голосів виборців.

Довідка УНІАН. З жовтня 2010 року до сьогодні на Харківщині пройшли 173 виборчі кампанії. У 140 виборах (81%) перемогу отримали кандидати від Партії регіонів.