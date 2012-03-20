Адвокат Авакова: захист готовий пройти всі кола, хоча ілюзій не має

Харків. 20 березня. УНІАН. Червонозаводський районний суд Харкова відхилив скаргу захисту екс-губернатора Харківщини Арсена АВАКОВА на постанову про порушення стосовно нього кримінальної справи.

Як повідомив кореспондентові УНІАН адвокат А.АВАКОВА Юрій ВИШНЕВЕЦЬКИЙ відповідне рішення суду було виголошене сьогодні зранку.

«Сьогодні була виголошена постанова, якою суд відмовив у задоволенні моєї скарги на постанову про порушення кримінальної справи. Суд фактично моїм доказам, викладеним у скарзі, оцінки не дав, указав на те, що мої докази є оцінкою доказів по справі та повинні враховуватися під час розгляду справи по суті», - сказав Ю.ВИШНЕВЕЦЬКИЙ.

На думку адвоката, суд ухвалив незаконне рішення, оскільки прокуратура не надала необхідний для всебічного вивчення скарги пакет документів.

«Рішення суду було ухвалене на підставі копій матеріалів, наданих прокуратурою, а не оригіналів, як вимагає законодавство. Зокрема, прокуратурою не були надані оригінали держактів, розпоряджень, про які йде мова в оскарженій постанові про порушення кримінальної справи, також не були надані зразки підписів АВАКОВА, які використовувалися при проведення почеркознавчої експертизи, відсутні джерела таких підписів, що, відповідно, дає можливість дати оцінку почеркознавчої експертизи та ставити її висновки під сумнів», - сказав Ю.ВИШНЕВЕЦЬКИЙ.

Він вкотре наголосив, що вивчені в суді матеріали справи свідчать про відсутність у прокуратури на момент порушення кримінальної справи достатніх даних, які б свідчили про наявність ознак злочину в діях А.АВАКОВА.

Ю.ВИШНЕВЕЦЬКИЙ висловив переконання в тому, що кримінальна справа проти А.АВАКОВА була порушена з політичних мотивів.

«Виходячи з аналізу наданих копій матеріалів я ще раз зміг переконатися, зробити висновок про наявність політичної складової в цій кримінальній справі, оскільки в наданих прокуратурою матеріалах є свідчення про те, що органам прокуратури про оформлення та реєстрацію держаків на земельні ділянки було відомо ще в липні 2009 року, а справа за цим фактом була порушена тільки в 2012 році, фактично перед виборами до Верховної ради України. Крім цього, під час вивчення матеріалів ще раз підтвердився той факт, що АВАКОВ зі свого боку вжив у рамках своє компетенції всі залежні від нього заходи, щоб не допустити зміну цільового призначення земельних ділянок, що належать підприємству «Укрскладбудцентр». Матеріали також свідчать про те, що на момент порушення кримінальної справи прокуратурі було відомо про наявність рішення Господарського суду Харківської області, яким встановлено відсутність факту спричинення шкоди бюджетам місцевих рад внаслідок зміни цільового призначення земельних ділянок», - наголосив адвокат.

На думку Ю.ВИШНЕВЕЦЬКОГО, матеріали справи дозволяють зробити висновок, що зміна цільового призначення земельних ділянок відбулася не внаслідок дій А.АВАКОВА, а внаслідок порушення посадовими особами інших державних органів вимог розпорядження екс-губернатора, яким від забороняв оформлювати та реєструвати такі держакти.

Ю.ВИШНЕВЕЦЬКИЙ висловив сумнів у спроможності українських судів законно вирішити справу А.АВАКОВА, однак зазначив, що захист екс-губернатора пройде всі передбачені законом інстанції для того, щоб у майбутньому мати можливість звернутися до міжнародних судових інстанцій. За словами адвоката, апеляція на рішення Червонозаводського районного суду Харкова буде подана в семиденний термін.

«З урахуванням на сьогодні хвалених рішень і прокуратурою, і судами можна зробити висновок, що справа носить явно політичний характер, і особливих надій та ілюзій стосовно подальшого можливого рішення органів правосуддя в Україні у справі АВАКОВА я не бачу. На сьогодні ми в будь-якому разі повинні будемо пройти всі судові, адміністративні процедури, передбачені діючим українським законодавством, щоб далі мати можливість звернутися до міжнародних судових інститутів», - сказав Ю.ВИШНЕВЕЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу щодо А.АВАКОВА за ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки). Екс-губернатора підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн. грн.

31 січня 2012 року А.АВАКОВА, керівника Харківської обласної партійної організації ВО «Батьківщина», колишнього голову Харківської облдержадміністрації (2005-2010 рр.), оголосили в міжнародний розшук. Цього ж дня за поданням слідчого прокуратури Харківської області Червонозаводським районним судом Харкова йому обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА