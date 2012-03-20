Добкін переобраний головою обласного відділення Олімпійського комітету

Харків. 20 березня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН перебраний головою обласного відділення Національного олімпійського комітету України.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, таке рішення ухвалили сьогодні учасники звітно-виборчої асамблеї Харківського обласного відділення НОК.

«Я зроблю все від мене залежне, щоб виправдати надану мені довіру. Ми докладемо максимум зусиль і створимо умови для того, щоб наші спортсмени гідно представили Україну на Олімпійських іграх. Я впевнений, що з такою командою, яка працює сьогодні в обласному відділенні Національного олімпійського комітету в Харкові, ми обов`язково доб`ємося серйозних результатів», - сказав М.ДОБКІН, промовляючи перед учасниками асамблеї.

Також у ході асамблеї були переобрані перший заступник голови ХОО НОК Юрій ПОЯРКОВ та заступник голови ХОО НОК Євген САВІН, обрані відповідальний секретар Дмитро ПЕРЕПЕЛИЦЯ, новий склад виконкому та ревізійної комісії комітету.

«Сьогодні ми обрали новий виконком, керівника регіонального відділення НОК України та його заступників для того, щоб вже безпосередньо зосередитися організаційній підготовці наших федерацій до майбутніх Олімпійських ігор, і до 14 ліцензій додати ще скільки можливо, для того, щоб якомога більше харківських спортсменів представляли честь України і Харківської області на Олімпійських іграх в Лондоні», - підсумував М.ДОБКІН.