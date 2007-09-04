Росіянин намагався ввезти в Україну зброю

Харків. 4 вересня. УНІАН. На кордоні затримано громадянина Росії, який намагався незаконно ввезти в Україну зброю.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківського прикордонного загону,

16 бойових набоїв до пістолета Макарова, пристрої для відстрілу гумових куль «Удар» з 4 набоями та «Иж» із 7 набоями в обоймі були виявлені в автомобілі росіянина Тойота-Камрі під час переїзду смуги спрощеного контролю у пункті пропуску «Готівка».

Арсенал зброї прикордонникам допоміг виявити службовий собака.

Росіянин переданий компетентним органам і пояснює, з якою метою він увозив в Україну зброю