Росіянин намагався ввезти в Україну зброю
20:48, 04 вересня 2007Харьків
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Арсенал виявив службовий собака
Харків. 4 вересня. УНІАН. На кордоні затримано громадянина Росії, який намагався незаконно ввезти в Україну зброю.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківського прикордонного загону,
16 бойових набоїв до пістолета Макарова, пристрої для відстрілу гумових куль «Удар» з 4 набоями та «Иж» із 7 набоями в обоймі були виявлені в автомобілі росіянина Тойота-Камрі під час переїзду смуги спрощеного контролю у пункті пропуску «Готівка».
Арсенал зброї прикордонникам допоміг виявити службовий собака.
Росіянин переданий компетентним органам і пояснює, з якою метою він увозив в Україну зброю
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