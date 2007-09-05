Харків лідирує у підготовці до ЄВРО-2012

Харків. 5 вересня. УНІАН. Міський голова Михайло ДОБКІН стверджує, що Харків має найвищі темпи підготовки до матчів ЄВРО-2012, які проходитимуть в кількох містах України, в тому числі у столиці Слобожанщини.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, про це М.ДОБКІН зазявив перед нарадою УЄФА з підготовки та проведення в Україні та Польщі фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

На нараді, яка сьогодні проходить у Києві, розглядаються, зокрема, проблеми підготовки стадіонів двох країн до міжнародних змагань.

«За темпами підготовки Харків лідирує серед всіх міст України. Я впевнений, що матчі чемпіонату Європи 2012 року у Харкові будуть проведені на найвищому рівні», - сказав М.ДОБКІН.