У Харкові на Великдень метрополітен працюватиме всю ніч

Харків. 28 березня. УНІАН. В Харкові у Великодню ніч - з 14 на 15 квітня міський метрополітен працюватиме цілодобово.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, на основних напрямках міста всю ніч також працюватимуть трамваї і тролейбуси.

У тих районах міста, де біля храмів не проходять маршрути електротранспорту, перевезення пасажирів забезпечуватимуть рейсові автобуси: №5е, 40е, 42е, 61е, 65е, 75е, 97е, 202е, 208е, 209е, 211е, 218е, 220е, 237е, 240е, 246е, 250е, 270е, 304е.

У Департаменті транспорту і зв`язку також затверджено список маршрутів транспорту, що їздитиме до міських цвинтарів на Великодні свята.

Забезпечуватиметься також транспортне обслуговування мешканців та гостей Харкова, які відвідують кладовища у Вербну неділю, Великодні свята та на Проводи