Міліція затримала групу злочинців

Харків. 5 квітня. УНІАН. У Харкові правоохоронці затримали групу злочинців, які підозрюються у вчинення ряду злочинів на Вінниччині.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, спецоперація із затримання злочинців була проведена 3 квітня на під’їзді до Харкова поблизу стаціонарного посту ДАІ «Пісочин».

Під час затримання зловмисників у селищі Пісочин співробітники правоохоронних органів були змушені застосувати засоби примусової зупинки автомобіля, в якому, за оперативною інформацією, знаходилися троє підозрюваних осіб.

Працівники спецпідрозділу міліції «Беркут» спільно з оперативниками управління карного розшуку обласної міліції у ході спецоперації затримали групу злочинців (ще двоє підозрюваних через декілька годин затримані в Харкові).

Затримані передані до Головного управління МВС України в Вінницькій області. Під час спецоперації ніхто не постраждав.