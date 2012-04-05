Добкін вручив ордени «За мужність» військовослужбовцям в/ч А-1451

Харків. 5 квітня. УНІАН. Отримали високі державні нагороди військовослужбовці, які відбили озброєний напад на караул віськової частини у Харкові 22 березня цього року.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, ордени «За мужність» військовослужбовцям сьогодні вручили губернатор Михайло Добкін, Харківський міський голова Геннадій Кернес та начальник радіотехнічних військ Командування Повітряних сил Збройних Сил України генерал-майор Артур Артеменко.

За виявлену мужність та героїчні дії Указом Президента України Віктора Януковича орденом «За мужність» III ступеня нагороджені Володимир Березюк, який загинув під час нападу, а також старший лейтенант Олег Гурін та солдат строкової служби Ігор Шило. Також всі троє військовослужбовців зі складу варти, які несли службу 22 березня, нагороджені почесним нагрудним знаком «За доблесну службу». За загиблого Володимира Березюка нагороди отримала його мати Лариса Березюк.

«Ці люди в мирний час здійснили подвиг. Вони чесно, сумлінно і професійно виконали свій військовий обов`язок, захищаючи свою частину від своїх же співвітчизників. Я хочу висловити слова подяки від усієї територіальної громади рідним і близьким загиблого воїна за те, що ви виховали таку гідну людину. Я хочу також висловити слова подяки офіцеру і солдату за те, що ви допомогли затримати негідників, один з яких понесе справедливе покарання на цій землі, а іншого покарає бог на небесах. Я хочу подякувати командиру частини і всім, хто, підтримуючи військову дисципліну, підготував до такої несподіваної ситуації військовий склад. Те, що сталося, ніколи більше не повинно повторитися, але те, як зреагували солдати, буде прикладом і для тих, хто сьогодні несе службу, і для тих, хто піде в армію через рік, через п`ять або десять років», - сказав підд час церемонії нагородження М.Добкін.

«Ім`я Володимира Березюка буде вписано золотими літерами в історію солдатської слави. Вічна йому пам`ять. А тим, хто залишився живий, хочу подякувати за їхній подвиг. Ви врятували багато життів, зупинивши небезпечних злочинців, честь вам за це і слава», - з такими словами в свою чергу звернувся до солдатів Г.Кернес.

Як повідомив Артур Артеменко, ім`я Володимира Березюка буде внесено в списки «Навічно» 164-ї радіотехнічної бригади Повітряного командування «Центр», де він проходив службу.

«Командир частини, де служив Володя, ініціював внесення його імені до списку «Навічно», і це буде зроблено. Я хочу сказати велике спасибі батькам за виховання сина, я пишаюся тим, що служив з ним в одних лавах. Він прожив коротке життя, але прожив його гідно, і в ньому є дуже вагомий результат, який дозволить на його прикладі виховувати інших дітей», - підкреслив генерал.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня близько 4-ї ночі було скоєно напад на караул військової частини А-1451, яка дислокується в Харкові. Напад було скоєно з метою заволодіння зброєю військової частини радіотехнічних військ. Відбиваючи напад, зщагинув 20-річний солдат строкової служби Володимир Березюк. Ще двоє - 25-річний старший лейтенант, начальник варти Олег Гурин та 23-річний солдат строкової служби Ігор Шило - дістали поранення. Один з нападників, 33-річний мешканець Харкова, був застрелений, другий (його брат) 42-річний харків’янин, - затриманий.