Маркевич каже, що у Металіста зі Спортингом все дуже просто

Харків. 5 квітня. УНІАН. Головний тренер Харківського «Металіста» Мирон Маркевич вважає, що його клуб і лісабонський «Спортинг» мають ріні шанси на вихід до 1/2 фіналу Ліги Європи.

«Завтра буде все дуже просто. Нам треба забити і не пропустити, а «Спортингу» не програти. Буде серйозна гра. Ми постараємося зіграти краще, ніж у Португалії», - сказав М.Маркевич на прес-конференції перед матчем «Металіст» - «Спртинг», який відбудеться сьогодні у Харкові.

Чи будуть зміни в складі команди порівняно з останнім матчем чемпіонату України проти «Кривбасу»?

У нас не гратимуть Папа і Торсигльєрі, буде змінено задню лінію.

Крім дискваліфікованих гравців, змін не буде?

Фініньо вже давно травмований. Інші в строю.

Чи буде відрізнятися підготовка до завтрашньої гри від підготовки команди до першого матчу?

Потрібно буде атакувати і відігравати «зайвий» пропущений м`яч. Все буде залежати від гравців, але ми будемо налаштовувати їх на атаку.

Враховуючи сильні сторони «Спортинга», наскільки великі шанси виходу португальців у півфінал?

Шанси у нас зараз рівні. У нас є козир у рукаві - ми граємо вдома.

Захисник «Металіста» Андрій Березовчук

Потрібно дуже обережно грати в обороні, провести роботу над помилками.

Андрій, які сильні сторони «Спортинга» ви можете назвати?

Спортинг грає від оборони і при перехопленні м`яча вони дуже добре біжать в контратаки. Треба не дати їм свободи дій попереду.

Ходить багато розмов про вашу незіграність з Міланом Обрадовичем, з яким вам швидше за все доведеться зіграти завтра.

Я не думаю, що виникнуть які-небудь труднощі. Зробимо все можливе, щоб взаєморозуміння на полі залишалося ідеальним.

Прес-служба ФК «Металіст»

Фото Андрія КРАВЧЕНКА