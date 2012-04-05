Тренер Спортинга говорить, що сьогодні – не просто гра

Харків. 5 квітня. УНІАН. Головний тренер лісабонського Спортинга Рікарду Са Пінту високо оцінив клас Металіста і вважає, що вихід команд до такого етапу змагань у Лізі Європи є високим досягненням для будь-якого клубу.

Свої міркування він висловив під час прес-конференції напередодні матчу 1/8 фіналу Ліги Європи з харківським Металістом, який відбудеться сьогодні у Харкові.

Металіст - це команда, яка в останні 15 хвилин гри стає ще активнішою. Який ваш погляд на ситуацію?

Так, 9 голів з 26 харків`яни забили в останні 15 хвилин до завершення гри. Суперник дуже сильний, ми мали можливість у цьому переконатися в себе у Лісабоні. Його варто поважати, його заслуги очевидні: дійти до такого етапу - це сам по собі дуже високий результат. Це команда, з якою поводитися варто дуже серйозно.

Гол на останній хвилині вніс корективи до підготовки?

Ні. Це не стає причиною хорошої чи поганої підготовки. Якби рахунок був 2-0, ми б готувалися точно так, як і зараз.

Спортинг має перевагу у зв`язку з дискваліфікацією двох гравців Металіста, вам це допоможе завтра?

Спортинг спокійний і готовий до гри, але Металіст - сильна команда, вони готові боротися. Не вважаю, що відсутність Торсигльєрі і Папа ослабить супротивника, хоча вони, поза сумнівом, сильні. Річ у тому, що вони грають позиційно, але не особливо беруть участь в атакуючих діях. У захисті вони цінні, але я думаю, що їм знайдеться гідна заміна. У нападі Металіст не втратить.

Чому Спортинг грає на виїзді набагато гірше, ніж удома, і чи буде команда грати на нічию 0-0?

Нічия - це не наше. Тим більше, нульова. Результати повинні бути серйознішими. Акцентувати увагу на цьому я б не став.

Наскільки далеко йдуть плани Спортинга?

Гра 5 квітня - не просто гра. Будь-який матч не розглядається як проходження якогось етапу. У кожному ми стараємося, викладаємося, добиваємося результату.

У вас з Металістом схожа ситуація - обидві команди не потрапили до Ліги Чемпіонів і роблять акцент на Лігу Європи. Чи поставило керівництво які-небудь завдання у зв`язку з цим?

Я б не говорив так. Ми не ставимо пріоритет на якомусь певному змаганні. Ми приймаємо всі виклики. До кожної гри підходимо зі всією серйозністю.

Коментарі півзахисника португальців Дієго Капеля

Чи правда, що у вас виникли проблеми з паспортом при перетині кордону

Ні, все гаразд.

Як ви вважаєте, перевага в один гол, який Металіст забив у Лісабоні, відіб`ється на грі сьогодні?

Ні, це незначна перевага. Враховуючи рівень, до якого ми зуміли дійти, потрібно викладатися на 100%.

Який настрій порівняно з іншими двома іграми. Як почувається команда?

Стан такий самий, як був. Останні ігри команду згуртували. Абсолютно очевидно, що потрібно не припиняти працювати.

Яку увагу ви приділяєте контратакам, адже якщо Спортинг заб`є гол, то доля матчу буде практично вирішена?

Перший гол - це запорука успіху. Але не можна розраховувати на легкість в атаці. Кожна гра відрізняється від іншої, і у всіх потрібно викладатися на 100%.

Чи дійсно ви забули паспорт. Якщо так, то як потрапили до України?

Ось копія паспорта для того, щоб зняти всі питання.

Як ви налаштовані? Відчуваєте свою перевагу чи ні?

Потрібно бути націленим на результат і завжди докладати максимум зусиль. Переваг не буває.

Прес-служба ФК «Металіст»

Фото Андрія КРАВЧЕНКА