Металіст завершив виступи в Лізі Європи (фото)

Харків. 5 квітня. УНІАН. Харківський Металіст у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи зіграв унічию з лісабонським Спортингом.

1:1 - такий рахунок гри, яка щойно завершилася на стадіоні «Металіст».

Схоже, незабитий харків`янами у другому таймі пенальті і вирішив долю цього двобою. За підсумком двох зустрічей зі Спортингом (1:1, 1:2) команда Мирона Маркевича вибуває зі змагань Ліги УЄФА у цьому сезоні.

Нинішній виступ став найвищим досягненням Металіста в істрорії клубу у заганнях за кубки континентальної першості.

Всього Металіст провів у єврокубках 44 гри: 22 перемоги, 10 нічиїх, 12 поразок, м`ячі 68:39.



У цьому сезоні: 14 ігор, 8 перемог, 3 нічиї, 3 поразки, м`ячі 31:12.

На знімках: епізоди зустрічі Металіст - Спортинг у Харкові, 5 квітня.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА