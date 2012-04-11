Тимошенко дала згоду лікуватися в клініці Харкова - прокуратура

Харків. 11 квітня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, яка відбуває покарання в Качанівській виправній колонії, попередньо дала згоду на початок лікування у клініці в Харкові.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланям на начальник відділу нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах прокуратури Харківської області Ігоря

Краснолобова.

За його словами, свою згоду на початок лікування в Центральній клінічній лікарні №5 «Укрзалізниці» (Харків) Ю.Тимошенко дала сьогодні під час спілкування з нею представників прокуратури в Качанівській колонії.

«Сьогодні зранку за участі представників керівництва Качаніської колоні, а також медика установи ми відвідували Юлію Тимошенко. Під час спілкування їй повідомили про наміри німецьких лікарів прибути до України 13 квітня», - сказав І.Краснолобов.

Він наголосив, що Ю. Тимошенко у свою чергу попередньо дала згоду на початок лікування в клініці у Харкові, починаючи з вівторка наступного тижня.

«Ми спілкувалися, і вона попередньо висловила намір у вівторок переїхати до лікарі «Укрзалізниці», - сказав І.Краснолобов.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня Ю.Тимошенко заявила, що відмовляється від створених для неї спеціальних умов у лікарні «Укрзалізниці» у Харкові.

Перед цим, 4 квітня, перший заступник міністра охорони здоров’я, голова міжнародної медичної комісії Раїса Моісеєнко сказала, що Ю.Тимошенко підтвердила бажання лікуватися в медичному стаціонарі за межами виправного закладу, але ще не надала згоди на госпіталізацію у центральну клінічну лікарню «Укрзалізниці» в Харкові.

Р.Моісеєнко зауважила, що екс-прем’єр визначиться з можливістю госпіталізації до лікарні «Укрзалізниці» після того, як цей заклад оцінять німецькі медики, які проводили її огляд, та після консультацій із захисниками.

4 квітня МЗС запросило до України німецьких лікарів оцінити медзаклад, куди планується направити Ю.Тимошенко.

5 квітня Міністерство закордонних справ отримало підтвердження, що німецькі лікарі зможуть наступного тижня приїхати до України.