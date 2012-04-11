Доля Авакова стане відомою завтра

Харків. 11 квітня. УНІАН. Рішення італійського суду щодо обрання запобіжного заходу для колишнього губернатора Харківської області Арсена Авакова очікується не раніше 11.00 завтрашнього дня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив керівник прес-служби Генеральної прокуратури Юрій Бойченко.

«Рішення суду буде не раніше 11-ї години завтра», - сказав він.

Ю.Бойченко наголосив, що раніше італійський суд заарештував А.Авакова на 40 днів, і за цей час українська прокуратура мала підготувати пакет необхідних документів, які підтверджують його кримінальне переслідування.

Ю.Бойченко повідомив, що 4 квітня Генпрокуратура направила, а італійська сторона підтвердила, що отримала відповідні документи і передала їх Міністерству юстиції для проведення процесу екстрадиції.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу проти А.Авакова за ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки). Екс-губернатора підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн. грн.

31 січня 2012 року А.Авакова оголосили у міжнародний розшук. Цього ж дня за поданням слідчого прокуратури Харківської області Червонозаводський райсуд Харкова обрав екс-губернатору запобіжний захід у вигляді взяття під варту. У лютому А.Аваков повідомив харківським ЗМІ, що перебуває за кордоном у відрядженні.

21 березня у прокуратурі Харківщини повідомили, що Інтерпол розпочав розшук А.Авакова.

25 березня він був затриманий в італійському місті Фрозіноне (регіон Лаціо).

29 березня Генпрокуратура України повідомила, що суд в Італії прийняв рішення про тимчасовий арешт А.Авакова терміном на 40 діб. Однак 30 березня у партії «Батьківщина» заявили, що італійський суд не арештовував А.Авакова.

10 квітня у Римі відбулось судове засідання щодо обрання для А.Авакова міри запобіжного заходу.

Фото Андрія Кравченка