У 2012 році в Харківській області створять студентський бізнес-інкубатор

Харків. 12 квітня. УНІАН. У 2012 році в Харкові планується запустити проект зі створення студентського бізнес-інкубатора.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував на прес-конференції директор Харківського регіонального фонду підтримки підприємництва Денис Ткачов.



За його словами, бізнес-інкубатор планують створити на базі Харківського національного університету радіоелектроніки.

«Уже є попередні домовленості, зараз триває підготовча робота. Я гадаю, що старт цього проекту буде оголошено після травневих свят у другій декаді травня. Проект передбачає розвиток підприємницьких ініціатив у IТ-сфері як в одному з найбільш перспективних на даний момент напрямів», - сказав Д.Ткачов.

Він повідомив, що найближчим часом планується провести конкурсний відбір бізнес-ідей, за результатами якого буде створена група з 10-15 чоловік. Учасники групи зможуть прослухати спеціальну освітню програму, яка включає інформацію про ведення підприємницької діяльності, про самопрезентацію, розробку бізнес-планів, переговори з потенційними інвесторами, проектний менеджмент та інші аспекти підприємницької діяльності. Крім цього учасникам проекту буде надаватися організаційна підтримка у створенні їх власного бізнесу.

«Учасникам, які зареєструють своє підприємство, буде надаватися повне бухгалтерське, юридичне супроводження протягом як мінімум одного року. Ми будемо допомагати готувати проекти для участі в нашому конкурсі мікрокредитів і для презентації в рамках інвестиційного форуму, який відбудеться у вересні. Крім цього учасникам бізнес-інкубатора на першому етапі буде запропоновано працювати для отримання досвіду з підприємцями Харківщини, які потребують створення і просування своїх інтернет-представництв, створення баз даних тощо. Таким чином ми, з одного боку, забезпечимо реальними замовленнями бізнес-інкубатор, а з іншого боку, допоможемо підприємцям Харківщини», - розповів Д.Ткачов.