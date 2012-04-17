Зімере приїде на суд над Тимошенко

Харків. 17 квітня. УНІАН. Перше засідання суду у справі екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» відвідає Посол Франції з прав людини Франсуа Зімере.

Як повідомляє «5-й канал» з посиланням на МЗС Франції, Ф.Зімере має прибути до України 18 квітня.

Він має намір зустрітися з Омбудсманом Ніною Карпачовою, побувати на слуханнях у справі ЄЕСУ і побачитися із Ю.Тимошенко.

Париж закликає українську влада дотримуватися прав людини та виконати зобов’язання перед Радою Європи, а також взяті на грудневому саміті Україна-ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня прокуратура Харківської області направила до Київського райсуду Харкова кримінальну справу щодо ЄЕСУ. Попереднє слухання справи призначене на 19 квітня. Ю.Тимошенко у справі ЄЕСУ судитиме 36-річний суддя Костянтин Садовський.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн. грн., розкрадання і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування більш як 25 млн. грн. податку на додану вартість, службовій підробці та в ухиленні від сплати 681 тис. грн. прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було упровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми заховання валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.