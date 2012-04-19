Противники Тимошенко проти «внесеня смути»
Прийшли, аби «відстояти мирне життя»
Харків. 19 квітня. УНІАН. На площу Руднєва до будинку Апеляційного суду Харківської області, де сьогодні має розпочатися слухання справи про ЄЕСУ, вийшли близько 2 тисяч харків`ян – противників Юлії Тимошенко, які заявляють, що зібралися тут, аби відстояти свою громадянську позицію.
За словах присутніх, вони прийшли, аби «відстояти мирне життя в Харкові», заявити свій протест проти політичних розбратів і «паломників» з різних регіонів, які «вносять смуту» до життя регіону.
Активісти акції звертають увагу, що до Апеляційного суду приїхали близько 2,5 тисяч мешканців різних регіонів України, які виступають на підтримку Ю.Тимошенко, - всіх їх централізовано привезено до будинку суду на автобусах з номерами декількох областей.
Як повідомив начальник міліції громадської безпеки Головного управління МВС України в Харківській області Микола Голуб, незважаючи на рішення суду про заборону мітингів перед приміщеннямсуду, прихильники Ю.Тимошенко намагаються встановити наметове містечко і організувати мітинг.
«Співробітники виконавчої служби донесли до них інформацію про рішення суду, і зараз очікується прибуття комунальних служб міста, які демонтують намети», - повідомив М.Голуб.
У ці хвилини прихильники екс-прем’ра продовжують несанкціонований мітинг. В рамках акції у сквері поблизу пам`ятника Руднєву встановлена сцена, використовуються звукопідсилювачі, виступають народні депутати та інші оратори.