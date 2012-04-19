Противники Тимошенко проти «внесеня смути»

Харків. 19 квітня. УНІАН. На площу Руднєва до будинку Апеляційного суду Харківської області, де сьогодні має розпочатися слухання справи про ЄЕСУ, вийшли близько 2 тисяч харків`ян – противників Юлії Тимошенко, які заявляють, що зібралися тут, аби відстояти свою громадянську позицію.

За словах присутніх, вони прийшли, аби «відстояти мирне життя в Харкові», заявити свій протест проти політичних розбратів і «паломників» з різних регіонів, які «вносять смуту» до життя регіону.

Активісти акції звертають увагу, що до Апеляційного суду приїхали близько 2,5 тисяч мешканців різних регіонів України, які виступають на підтримку Ю.Тимошенко, - всіх їх централізовано привезено до будинку суду на автобусах з номерами декількох областей.

Як повідомив начальник міліції громадської безпеки Головного управління МВС України в Харківській області Микола Голуб, незважаючи на рішення суду про заборону мітингів перед приміщеннямсуду, прихильники Ю.Тимошенко намагаються встановити наметове містечко і організувати мітинг.

«Співробітники виконавчої служби донесли до них інформацію про рішення суду, і зараз очікується прибуття комунальних служб міста, які демонтують намети», - повідомив М.Голуб.

У ці хвилини прихильники екс-прем’ра продовжують несанкціонований мітинг. В рамках акції у сквері поблизу пам`ятника Руднєву встановлена сцена, використовуються звукопідсилювачі, виступають народні депутати та інші оратори.