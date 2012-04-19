У Харкові розпочалося засідання суду з розгляду справи Тимошенко

Харків. 19 квітня. УНІАН. У приміщенні Апеляційного суду Харківської області розпочалося попереднє засідання Київського районного суду міста з розгляду кримінальної справи за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко у фінансових махінаціях на посаді керівника корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Як передає кореспондент УНІАН, засідання відкрив суддя Костянтин Садовський.

У засіданні беруть участь захисники Ю.Тимошенко, народні депутати України Сергій Власенко, Андрій Кожем’якін, донька Євгенія Тимошенко, адвокат Олександр Плахотнюк. Державне обвинувачення у справі підтримують прокурори Марина Капінус, Віктор Лобач, Вікторія Калита, Віктор Чопка.

Усі стільці у залі судових засідань зайняті. Кілька осіб стоять під стінами – зала судових засідань не переповнена.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила стосовно Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України. У січні цього року Слідчий відділ управління СБУ в Харківській області завершив розслідування справи екс-прем`єра України Ю.Тимошенко щодо фінансових порушень корпорації ЄЕСУ.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкрадання і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування більш як 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці і в ухиленні від сплати 681 тис грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було упровадження корпорацією «ЄЕСУ» фінансової схеми заховання валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.