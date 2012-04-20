Проти дочки харківського депутата порушено справу

Харків. 20 квітня. УНІАН. Стосовно дочки депутата Харківської районної ради, яка збила перехожого, сьогодні порушено кримінальну справу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, слідчим управлінням ГУ МВС України в Харківській області завершено дослідчу перевірку за фактом ДТП, яка сталася 13 квітня в районі перехрестя вулиць Культури та Леніна у Харкові за участю 19-річної дочки депутата Харківської районної ради та пішохода, яка перебуває у лікарні.

Кримінальну справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження).

Дочку депутата допитано в якості підозрюваної та обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі терміном від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до 3 років.

Розслідування у справі триває. Призначені та проводяться необхідні експертні дослідження, виконуються інші необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне та об’єктивне розслідування, йдеться у повідомленні. Хід розслідування перебуває на контролі прокуратури області.

Як повідомляв УНІАН, місцеві ЗМІ повідомили напередодні, що за кермом автомобіля «Shkoda» перебувала 19-річна дочка депутата райради. Дівчина нібито збила 31-річну жінку на пішохідному переході і зникла з місця аварії. Водночас за інформацією ДАІ, водій припаркувалася недалеко від місця ДТП і чекала прибуття співробітників Державтоінспекції.

За фактом ДТП 19 квітня слідчим управлінням ГУ МВС України в Харківській області було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження).