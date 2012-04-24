Тимошенко оголосила голодування

Харків. 24 квітня. УНІАН. Захисник екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко Сергій Власенко заявляє про побиття його підзахисної у Качанівській виправній колонії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу під стінами колонії після зустрічі з Ю.Тимошенко.

За словами захисника, він бачив у Ю.Тимошенко синці на руках і на животі з правого боку. «Жахлива гематома на животі і синці на руках», - сказав С.Власенко.

Він повідомив, що у п’ятницю, 20 квітня, троє чоловіків - працівників колонії зайшли до підзахисної в камеру, накинули на неї покривало і почали стягувати з ліжка. Через покривало вона отримала удар в живіт, втратила свідомість і отямилась вже в лікарняній палаті.

За словами адвоката, Ю.Тимошенко відмовлялася від їжі й оголосила голодування. Вона досі не їсть і почувається зле.

При цьому С.Власенко зачитав заяву Ю.Тимошенко.