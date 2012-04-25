До Качанівської колонії прибули депутати і донька Тимошенко

Харків. 25 квітня. УНІАН. До Качанівської виправної колонії Харкова, де відбуває покарання екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, прибула група народних депутатів від «БЮТ-Батьківщини» і НУ-НС, які мають медичну освіту.

Як повідомила УНІАН прес-секретар харківської обласної організації ВО «Батьківщина» Юлія Германова, народні депутати близько 10.20 пройшли на територію виправного закладу.

Також до колонії зайшли захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Андрій Кожем’якін, народні депутати Сергій Веліжанський, Андрій Сенченко і донька екс-прем’єра Євгенія Тимошенко.

За словами А.Кожем’якіна, народні депутати з медичною освітою будуть вимагати зустрічі безпосередньо з Ю.Тимошенко. А.Кожем’якін підкреслив, що якщо факт побиття екс-прем’єра підтвердиться, то депутати будуть наполягати на проведенні міжнародного розслідування і притягнення до кримінальної відповідальності винних.

За словами Ю.Германової, у ці хвилини під Качанівською колонією проходить пікет за участю близько 100 прихильників Ю.Тимошенко.

Люди тримають національні прапори, символіку «Батьківщини», портрети Ю.Тимошенко, скандують: «Юля, ми з тобою!», «Юлі волю!». Учасники пікету вимагають неупереджено розібратися в епізоді з начебто побиттям екс-прем’єра та притягти до відповідальності винних. У деяких учасників мітингу на голові пов’язки з написом «Голодую».