Для кількох депутатів провели екскурсію в Качаніській колонії

Харків. 25 квітня. УНІАН. Народні депутати Євген Добряк, Володимир Карпук та В’ячеслав Передерій сьогодні відвідали Качанівську колонію.

Про це повідомляє прес-служба Державної пенітенціарної служби України.

Згідно з повідомленням, ДПтСУ додатково інформує, що сьогодні, 25 квітня, у період з 13.20 до 14.00 народні депутати Є.Добряк, В.Карпук та В.Передерій відвідали Качанівську виправну колонію.

Після ознайомчої бесіди з керівництвом установи та отримання загальної інформації про особливості діяльності колонії депутатам було надано можливість ознайомитись з основними об’єктами виправного закладу. Парламентарії пройшлись житловою зоною колонії, ознайомились із медико-санітарною частиною установи, роботою психолога.

Будь-яких претензій або зауважень від депутатів керівництву установи не надходило.

Як раніше повідомляла прес-служба ДПтСУ, сьогодні відомство надало дозвіл на побачення з ув’язненою в цій колонії Юлією Тимошенко лише її офіційним захисникам – доньці Євгенії Тимошенко та народному депутату Андрію Кожем’якіну, а не усім народним депутатам, які прибули сьогодні до Качанівської колонії.

Іншим депутатам було роз’яснено загальний порядок відвідування засуджених, передбачений законодавством.

За інформацією прес-служби, сьогодні до колонії прибули А.Кожемякін, Є.Добряк, В.Карпук, Сергій Веліжанський, Андрій Сенченко, В.Передерій та Сергій Шевчук.