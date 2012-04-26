Площа Харкова зросте майже на 5 тисяч гектарів

Харків. 26 квітня. УНІАН. Харківська міська рада затвердила нові межі Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, за розширення меж обласного центру проголосували депутати на 15-й сесії міської ради VI скликання, яка відбулася 25 квітня.

В результаті зміни та встановлення меж півторамільйонного міста площа Харкова становитиме 35 тис. га.

До території міста включено 4,45 тис. га земель двох районів – Харківського (3,78 тис. га) та Дергачівського (670 га).

Також у межі Харкова увійде територія житлового кооперативу «Інтернаціоналіст» (понад 2600 га території Кулиничівської селищної ради), 216 га Пісочинської селищної ради та ряд інших територій.

Водночас, із реєстру земель Харкова відійде 52,32 га окремих територій, які належать Харківському (51,34 га) та Дергачівському (0,978 га) районам.

На сесії було зазначено, що зміни вже затвердили 13 селищних рад обох цих районів.

Відповідні документи щодо землеустрою будуть направлені на розгляд Верховної ради України.