Добкін подякував ветеранам від імені свого покоління

Харків. 7 травня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін від імені свого покоління подякував ветеранам Великої Вітчизеняної війни за Перемогу.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, слова подяки губернатор висловив сьогодні під час урочистих заходів до Дня Перемоги, які провело Головне управління МВС України в Харківській області.

«Ми стоїмо за два кроки від чергової дати, від свята, яке є одним з найулюбленіших в нашій країні - від Дня Перемоги. У нас на Слобожанщині були дуже важкі бої, ця земля полита кров`ю мільйонів солдатів і офіцерів, партизанів і мирних мешканців. Але найголовніше, що в серцях усіх поколінь є те особливе ставлення до ветеранів, яке з року в рік тільки зміцнюється. Я не сумніваюся, що й через багато років у переддень 9 травня будуть збиратися наші земляки і згадувати ті страшні воєнні роки, тих, хто не прийшов і тих, хто повернувся. Усім присутнім ветеранам я бажаю, насамперед, здоров`я. Я хочу, щоб ви відчували, що ваш ратний подвиг не забутий і ніколи не буде забутий. Я хочу висловити вам слова подяки від мого покоління і за те, що ви зробили під час війни, і за те, що ви робили у важкі повоєнні роки, за те, що ви збудували і залишили нащадкам», - з такими словами Михайло Добкін звернувся до ветеранів.

В рамках урочистостих заходів у Харкові відбувся парад військової техніки, а також машин, які на даний момент знаходяться в розпорядженні підрозділів управління внутрішніх справ. Крім цього харків`яни поклали квіти до пам`ятника загиблим правоохоронцям, після чого у ході святкового концерту ветеранм було вручено цінні подарунки.

В урочистостях також взяли участь Харківський міський голова Геннадій Кернес, начальник ГУ МВС України в Харківській області Віктор Козицький, ветерани Великої Вітчизняної війни, харків`яни і гості міста.

«Я вважаю, що подібні заходи, як сьогодні, дуже важливі для підростаючого покоління. Зараз ми відроджуємо систему парадів, тому що це потрібно і для ветеранів, і для нинішнього покоління, потрібно, щоб молодь знала, якою ціною їхнім дідам дістався нинішній мир. Ветерани сьогодні стояли зі сльозами на очах, і підростаюче покоління має пам`ятати, наскільки це була трагічна війна», - сказав у В.Козицький.