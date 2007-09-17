Добкіна чекають в колегії ОДА
Розпорядження підписав заступник губернатора
Харків. 17 вересня. УНІАН. Харківського міського голову Михайла ДОБКІНА введено до складу колегії Харківської облдержадміністрації.
Як повідомили кореспонденту УНІАН, розпорядження про це підписав заступник голови ОДА Віктор ЗВЄРЄВ.
Як повідомляв УНІАН, у березні 2007 р. за розпорядженням губернатора Арсена АВАКОВА М.ДОБКІН був виведений зі складу колегії ОДА. Офіційною причиною такого рішення губернатора було названо постійну неявку М.ДОБКІНА на засідання колегії.
Колегія облдержадміністрації є постійно діючим дорадчим органом при голові ОДА, Члени колегії призначаються губернатором за згодою.
Як повідомляв УНІАН, нещодавно про своє небажання брати участь у засіданнях колегії ОДА заявив голова Харківської облради Василь САЛИГІН.