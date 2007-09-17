Салигін зібрався в мери

Експерти Агентства моделювання ситуацій (АМС) відзначають, що в Харківській області активізувалося протистояння між обласною і міською організаціями Партії регіонів.

Про це йдеться в коментарі заступника директора АМС Олексія Голобуцького, переданому агентству УНІАН.

«Останнім часом активізувалося протистояння між головою облради Василем Салигіним і мером Харкова Михайлом Добкіним. Обидва вони є членами Партії регіонів, і винесення конфлікту на публічний рівень свідчить про серйозні розбіжності всередині організації», - заявив О.Голобуцький.

При цьому експерт відзначає, що в протистоянні з М.Добкіним «В.Салигін іде на відверто популістські дії», пов`язуючи це з бажанням останнього брати участь у можливих дострокових виборах мера Харкова.

«Основне завдання голови обласної організації Партії регіонів в протистоянні з М.Добкіним - перехопити ініціативу, навіть якщо це коштуватиме рейтингу ПР. Таким чином, В.Салигін намагається підготувати грунт для своєї участі в дострокових виборах мера Харкова», - вважає О.Голобуцький.