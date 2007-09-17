Ющенко знову викликає Авакова
21:25, 17 вересня 2007Харьків
0
Зустріч призначено на середу
Київ. 17 вересня. УНІАН. У середу, 19 вересня, о 10.00 під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА розпочнеться нарада з головами місцевих державних адміністрацій.
Як повідомляє прес-служба глави держави, захід під назвою «Сильна і відповідальна місцева влада – міцна держава» пройде в актовому залі Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (вул. Мельникова, 36/1).
Після завершення наради, орієнтовно о 12.15, розпочнеться спілкування глави держави з представниками вітчизняних регіональних та центральних, а також закордонних засобів масової інформації, яке триватиме до 12.45.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter