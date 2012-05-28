У Харкові судитимуть колишнього директора заводу ім. Шевченка

Харків. 28 травня. УНІАН. Прокуратура Комінтернівського району міста Харкова передала до суду кримінальну справу щодо колишнього директора державного підприємства «Харківський приладобудівний завод ім. Т.Шевченка».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на прокурора району Дениса Мишкова, директором підприємства грубо порушувалося законодавство про працю.

За даними прокурора, з липня по жовтень 2009 року керівник заводу допустив безпідставну невиплату заробітної плати працівникам підприємства. Заборгованість з виплати заробітної плати за період його роботи керівником зросла на 3 млн. грн.

Кримінальну справу порушено за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.175 Кримінального кодексу України (безпідставна невиплата заробітної плати).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 5 років, або виправні роботи терміном до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3 років.

Справу направлено до суду для розгляду по суті.