У Харкові за спричинення ДТП засуджено міліціонера конвойної служби

Харків. 29 травня. УНІАН. У Харкові за спричинення ДТП до трьох з половиною років засуджено міліціонера конвойної служби.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на прокурора Ленінського району м. Харкова Сергія Патлатюка, Ленінський районний суд виніс вирок за матеріалами кримінальної справи, порушеної за фактом спричинення ДТП, внаслідок якого потерпіли люди.

У ході судового процесу було встановлено, що працівник міліції, керуючи службовим авто, у якому перебувало четверо пасажирів, рухаючись по вулиці Полтавський Шлях у м. Харкові, порушив правила дорожнього руху і допустив зіткнення з автомобілем «Дача Логан». В результаті ДТП потерпілі отримали середньої тяжкості та тяжкі тілесні ушкодження.

Вироком Ленінського районного суду міліціонера конвойної служби одного з райвідділів міліції засуджено на три з половиною роки позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном на 2 роки.