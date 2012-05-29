Добкін задоволений темпами реконсрукції доріг на Харківщині

Харків. 29 травня. УНІАН. На Харківщині стахановськими темпами відновлюються дороги.



Про це сьогодні сказав голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, повідомляє прес-служба ОДА.

За його словами, останніми двома роками в області капітально відремонтовано ряд основних автошляхів, і ці роботи тривають.

«Сьогодні стахановськими темпами відновлюються дороги, поки – тільки центральні магістралі. Ми за 2 роки відновили окружну навколо Харкова, яка була схожа на полігон для випробування танків – це слова одного з віце-прем`єрів, який до нас тоді приїжджав. Ми повністю зробили дорогу на Бєлгород, і мені було приємно зустрічати на кордоні Євгенія Савченка – він посідає пост губернатора Бєлгородської області 19 років, і цей регіон – один з кращих в Росії. Після прибуття він сказав: «Дай мені телефони тих будівельних компаній, які робили ваші дороги. Нехай приїдуть до нас і навчать працювати наших будівельників». Це було дуже приємно чути», - сказав М.Добкін.

Він також повідомив, що вже завершено реконструкцію автошляху в кримському напрямку й планується розпочати оновлення траси в бік Донецька. Сьогодні практично завершений ремонт дороги у київському напрямку до кордону з Полтавською областю.

«Це буде найкраща ділянка на трасі Київ-Харків», - зазначив М.Добкін.

Губернатор поінформував, що тривають переговори щодо коштів, за рахунок яких планується відремонтувати та збільшити пропускну спроможність дороги з Харкова на Старий Салтів.