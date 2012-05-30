Добкін про Євро-2012: ми це зробили

Харків. 30 травня. УНІАН. Успішна підготовка України до Євро-2012 є заслугою всього населення країни.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це сказав губернатор Михайло Добкін, коментуючи засідання Комітету з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу під головуванням Президента України Віктора Януковича.

«Те, що Україна досягла таких істотних результатів за такий короткий час, - заслуга всього населення країни, - сказав М.Добкін.

У ході засідання, яке відбулося у середу в Києві, були підбиті підсумки робіт з підготовки до Євро-2012. Також у ході засідання було відзначено, що Україна повністю готова до проведення європейського футбольного форуму.

За словами М.Добкіна, попри сумніви багатьох Україна змогла здійснити всі роботи з підготовки до континентальної першості у стислі терміни.

«Ще недавно ніхто не міг повірити в те, що країні вдасться виконати весь комплекс робіт не за 5 років, а за 2 роки. Прийшовши на пост Президента України, Віктор Янукович запевнив, що це буде зроблено. В це мало хто вірив, у тому числі й сам президент УЄФА Мішель Платіні. І зараз деякі політики, громадські діячі і спортсмени розчаровані в успіхах України з підготовки до Євро-2012 і навіть не приховують це. Але ми це зробили», - сказав М.Добкін.