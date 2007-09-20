”Не втягуйте студентів у політичні акції”

Харків 20 вересня. УНІАН. Керівники вищих навчальних закладів Харківщини занепокоєні тим, що останнім часом зафіксовані непоодинокі випадки втягнення студентів у політичні акції, які порушують норми чинного законодавства і суперечать цивілізованим принципам електоральних змагань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві Ради ректорів ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації Харківського регіону.

Рада ректорів Харківського регіону, заявляють керівники вузів, вважає неприпустимим будь-яке залучення студентської молоді до політичної діяльності, відповідних пропагандистських та агітаційних заходів під час навчального процесу.

Поважаючи право громадян України, в тому числі студентів на вільне самовизначення щодо участі у виборчому процесі та електоральних подіях, Рада ректорів вважає за необхідне наголосити на аморальності і небезпеці участі студентів і працівників вищих навчальних закладів у несанкціонованих акціях та заходах протиправного та провокаційного характеру.

Враховуючи гостроту та актуальність цього питання, звертаємося до освітянської спільноти з проханням неухильно дотримуватись норм законодавства, які регламентують позаполітичний характер навчально-виховного процесу у вищій школі. Закликаємо максимально відповідально поставитися до будь-яких спроб використання студентської молоді як інструменту нечистоплотних політичних технологій, посилити роз’яснювальну роботу у студентських колективах.

У ситуації бурхливої політичної конкуренції, наголошується у заяві, вища школа має виконувати місію стабілізації громадсько-політичного життя, демонструвати спокійний і врівноважений підхід до колізій виборчого процесу, всіляко сприяти умовам вільного волевиявлення виборців.