СБУ відібрала у харків’янина пристрій для зчитування банківських карток

Харків. 11 червня. УНІАН. У харків’янина вилучено саморобний пристрій для зчитування інформації з персональних банківських карток.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Управління СБУ в Харківській області.

Співробітники СБУ встановили, що мешканець Харкова готується до несанкціонованого втручання в роботу комп’ютерних мереж банківських установ для того, щоб заволодіти грошима з банківських рахунків фізичних осіб.

«З цією метою хакер самостійно виготовив спеціальний технічний засіб «скімер», призначений для отримання персональних банківських даних. Вказаний пристрій було обладнано мініатюрною кольоровою відеокамерою з об’єктивом типу «Pinhole», що призначений для ведення прихованого відеоспостереження, а також мініатюрним мікрофоном», - зазначили в СБУ.

За висновками спеціалістів, вилучений пристрій відноситься до спеціальних технічних засобів негласного зняття інформації, застосування яких дозволено лише оперативним підрозділам правоохоронних органів з дозволу суду.

За матеріалами Управління СБУ в Харківській області зловмисника притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 195-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення (незаконне придбання або зберігання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв`язку, інших засобів негласного отримання інформації).

У СБУ зазначили, якби зловмисник використовував вказаний пристрій для негласного отримання інформації, його дії кваліфікувалися вже як кримінальний злочин за ст. 359 Кримінального кодексу України (незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації).