Міліція забезпечила належний порядок під час матчу Нідерланди - Німеччина

Харків. 14 червня. УНІАН. Харківська міліція забезпечила належний правопорядок під час проведення футбольного матчу між збірними командами Нідерландів та Німеччини 13 червня 2012 року у рамках проведення Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Харківській області, на матчі на стадіоні «Металіст» були присутні близько 39 тисяч вболівальників.

Охорону громадського порядку забезпечували 500 працівників міліції. Порушень громадського порядку під час матчу не допущено.

Стан гарантування безпеки громадян під час заходів Євро-2012 знаходиться під постійним контролем правоохоронних органів.

На центральній фан-зоні у центрі Харкова футбольний матч переглянуло близько 30 тисяч уболівальників з різних країни. Охорону громадського порядку забезпечували 300 працівників міліції. Жодних правопорушень під час проведення матчу та після нього не зареєстровано.