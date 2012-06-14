У Зміївській районній лікарні відкрито новий рентген-кабінет

Харків. 14 червня. УНІАН. Сьогодні у Зміївській центральній районній лікарні відкрито новий рентген-кабінет.

В урочистій церемонії відкриття взяли участь заступник голови Харківської облдержадміністрації Ігор Шурма, голова Зміївської райдержадміністрації Євген Мураєв.

Промовляючи на церемонії відкриття, І.Шурма зазначив, що робота з переоснащення лікарень триває, і подібними рентген-апаратами будуть оснащені всі районні лікарні Харківщини.

«Забезпечення рентген-апаратами поліклінічних відділень районних лікарень - це є суттєвий внесок у боротьбу із захворюваністю, у тому числі й туберкульозу. Тому зараз триває робота з технічного переоснащення лікарень. Сучасні рентген-апарати на 3 робочі місця отримають всі міжрайонні лікарні, а центральні районні лікарні будуть оснащені апаратами на 2 робочих місця», - сказав І.Шурма.

Як повідомляє прес-служба Харківської облдержадміністрації, приміщення рентген-кабінету було відремонтоване за кошти районного бюджету. Сучасний новий цифровий рентген-апарат на 2 робочих місця «Медікс» (вартість 749,7 тис грн) є зразком найсучасніших діагностичних технологій і дозволяє при вкрай низькому променевому навантаженні на пацієнта та на персонал кабінету здійснювати рентгенологічне обстеження людини.

Комплекс забезпечує обробку інформації без використання процесів хімічного проявлення рентгенівської плівки, накопичення інформації здійснюється в цифровому форматі на електронних носіях і дозволяє моніторування в часі змін та динаміки у стані хворого. Устаткування дозволяє зберігати відповідну інформацію практично на кожного пацієнта, який хоча б один раз пройшов обстеження. Обстеження буде проводитися безоплатно.