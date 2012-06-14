Виборчу кампанію опозиції на Харківщині очолить Аваков
Штабом керуватиме Немилостивий
Харків. 14 червня. УНІАН. Керівником виборчої кампанії Об’єднаної опозиції «За Батьківщину» на Харківщині призначено голову харківської облорганізації партії «Батьківщина» Арсена Авакова.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини».
Водночас керівником Харківського регіонального виборчого штабу призначено Віталія Немилостивого (представник «Фронту Змін» - УНІАН).
Першим заступником керівника штабу стала Ірина Єфремова (перший заступник голови харківської «Батьківщини»).
Як повідомляв УНІАН, 26 січня прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу проти А.Авакова за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки). Його підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн грн.
31 січня 2012 року А.Авакова оголосили у міжнародний розшук. Цього ж дня за поданням слідчого прокуратури Харківської області Червонозаводським райсудом Харкова було обрано екс-губернатору запобіжний захід у вигляді взяття під варту.
25 березня А.Аваков був затриманий в італійському місті Фрозіноне.
Апеляційний суд Рима 12 квітня звільнив А.Авакова, незважаючи на те, що італійський прокурор просив обрати стосовно нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Водночас у Генпрокуратурі України та МЗС заявляли, що італійський суд ухвалив рішення обрати стосовно А.Авакова запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.