У Вовчанську новий голова райдержадміністрації

Харків. 20 червня. УНІАН. Сергія Мотузного призначено головою Вовчанської районної державної адміністрації.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, сьогодні голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін представив нового керівника адміністративно-господарському активу району.

«Ми дуже уважно підходили до вибору нового керівника Вовчанського району. Перед районом стоять складні завдання, і їх необхідно швидко вирішувати. Було кілька кандидатур. Ми зупинили свій вибір на людині, яка колись уже керувала одним з районів області, а з 2009 року працювала першим заступником голови Чугуївської РДА. Сергій Мотузний зарекомендував себе як сильна і професійна людина, і зараз йому час перейти на посаду першого керівника в районі», - сказав М.Добкін.

Губернатор побажав новому главі РДА успіхів і зазначив, що він отримує боєздатну команду, яка здатна виконувати всі завдання, які будуть перед ними поставлені. Також голова області подякував за ефективну і самовіддану роботу Віталію Панову, який до цього часу очолював район.