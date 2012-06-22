Мирон Маркевич удостоєний звання «Почесний громадянин Харкова»

Харків. 22 червня. УНІАН. Головний тренер ФК «Металіст» Мирон Маркевич удостоєний звання «Почесний громадянин міста Харкова».

Як передає кореспондент УНАІН, за присвоєння почесного звання тренерові харківського клубу сьогодні проголосували депутати на сесії Харківської міської ради.

Офіційний сайт клубу від імені керівництва ФК «Металіст», співробітників, тренерів, футболістів команди і всіх уболівальників привітав Мирона Богдановича з визнанням заслуг перед Харковом та харків`янами.

Прес-служба клубу нагадує, що М.Маркевич прийшов у ФК «Металіст» після кількох досить складних років професійного життя в 2005 році запрошення президента і власника клубу Олександра Ярославського.

До цього Мирон Богданович тренував команди: «Торпедо» Луцьк (1984), «Карпати» Львів (1992/93-194/95, 1996/97 - 1998/99, 2001/02 - 2003/04), «Волинь» Луцьк ( 1991 - 1992), «Поділля» Хмельницький (1995/96), «Кривбас» Кривий Ріг (1990, 1995/96), «Металург» Запоріжжя (1998/99 - 2001/02), «Анжи» Махачкала, Росія (2002 ). З клубом «Карпати» завоював бронзові медалі чемпіонату України. Фіналіст Кубка України 1993 і 1999 років. На чолі з М,Маркевичем «жовто-сині» стали 6-разовими володарями бронзових медалей Чемпіонату України, а в сезоні 2011/2012 вперше в своїй історії вийшли у чвертьфінал Ліги Європи.

У «Металісті» М.Маркевич став рекордсменом за кількістю проведених у вищій лізі чемпіонатів України матчів у якості головного тренера клубу – понад 500 матчів, а провідні спортивні газети та інтернет-видання Україна неодноразово визнавали його найкращим тренером України.

Саме з «Металіста» М.Маркевича запросили очолити збірну Україну, яка за час його перебування на посту головного тренера не програла жодного матчу.

«Президент клубу О.Ярославський неодноразово повторював: «Маркевич піде з клубу тільки разом зі мною. А я з «Металіста» нікуди йти не збираюся», - йдеться у повідомленні прес-служби клубу.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА